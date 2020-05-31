Иерусалим, , 15:40 — REGNUM Проведенный израильским НИИ им. Вейцмана опрос о типичных для COVID-19 симптомах показал вероятность наступления второй волны коронавируса. Об этом пишет Ynet.

Подобные опросы о симптомах институт проводит регулярно, анализируя полученные данные с использованием разработанной там же прогностической модели. Модель подтвердила свою эффективность, когда способствовала точному прогнозу вспышек заболеваемости в городах Израиля.

Обновленные данные говорят, что число сообщений о симптомах заболевания сильно увеличилось в последние дни. В упоминаемые симптомы входят тошнота, рвота, спутанность сознания, затрудненное дыхание, головокружение, усталость. В связи с этим существует предположение, что новый рост выявленных случаев заражения коронавирусом возможен, а для Израиля это может означать возврат к ограничениям, как обещает правительство.