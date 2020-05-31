Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Праздновать успешный запуск космического корабля Crew Dragon следует после прохождения стыковки с Международной космической станцией (МКС). Об этом сказал директор космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн в ходе трансляции из Центра космических полетов имени Кеннеди, которую транслировал сайт агентства.

Директор агентства собирается отпраздновать успех миссии только после того, как Crew Dragon пристыкуется к МКС.

Стыковка космического корабля с МКС намечена на 31 мая, т. е. через 19 часов после запуска ракеты.

Старт ракеты произошел 30 мая в 22:22 часа (по мск). Проходить стыковка будет в автоматическом режиме.

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