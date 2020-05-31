Москва, , 08:22 — REGNUM В начале июня на всей территории европейской части страны температура воздуха понизится на 5—6 °C относительно климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Холодная погода повсеместно на европейской территории. Ко вторнику на 5—6 °C ниже нормы», — сказал синоптик.

По его словам, только на юго-востоке европейской части страны на будущей неделе ожидается теплая погода.

Как сообщало 28 мая ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в конце недели прогнозируется выпадение рекордного количества осадков.

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