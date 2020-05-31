Москва, , 07:06 — REGNUM Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +11°C до +13°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр РФ.

По данным метеорологов, в столице ожидается облачная погода. Пройдут дожди, местами сильные с грозами.

Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст. Направление ветра северо-восточное. Скорость ветра 5−10 м/с с порывами до 18 м/с.

Как сообщало 29 мая ИА REGNUM, в первые дни лета на территорию России ожидается похолодание, температура понизится на 8−10 градусов.

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