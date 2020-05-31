Флорида, США, 31 мая 2020, 06:21 — REGNUM Космический корабль Crew Dragon это достижение всего человечества, которым можно гордиться. Об этом заявил руководитель компании SpaceX Илон Маск на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида), передает сайт NASA.
Также Маск отметил, что этот запуск корабля Crew Dragon вдохновит тех, кто «в душе исследователь».
Теперь главная задача состоит в том, чтобы безопасно вернуть астронавтов на Землю и «сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь», — сказал Маск.
Кроме того, в планах компании запустить в течение двух или четырех лет полеты вокруг Луны.
Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, полет космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением к звёздам».
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