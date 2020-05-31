Флорида, США, , 06:21 — REGNUM Космический корабль Crew Dragon это достижение всего человечества, которым можно гордиться. Об этом заявил руководитель компании SpaceX Илон Маск на брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида), передает сайт NASA.

«Этот корабль сделан людьми, и человечество может гордиться этим достижением», — заявил глава SpaceX.

Также Маск отметил, что этот запуск корабля Crew Dragon вдохновит тех, кто «в душе исследователь».

Теперь главная задача состоит в том, чтобы безопасно вернуть астронавтов на Землю и «сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь», — сказал Маск.

Кроме того, в планах компании запустить в течение двух или четырех лет полеты вокруг Луны.

«Думаю, что это первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу», — поделился своим виденьем перспектив Илон Маск.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, полет космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением к звёздам».

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