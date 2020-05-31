Нинбо, Китай, , 05:03 — REGNUM Археологи нашли доисторическую кухонную кучу возрастом 8000 лет на руинах Цзинтоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Руины Цзинтоушань расположены в городе Юйяо, находящемся под управлением города Нинбо во время бурения свай для строительства фабрики в 2013 году. Археологи позднее определили, что данное место является самой ранней и глубоко погребенной раковинной кучей из найденных в прибрежных районах Китая.

Радиоуглеродный анализ, проведенный Пекинским университетом, показал, что возраст кучи составляет 7800−8300 лет, что на 1000 лет раньше найденных городских руин Хэмуду, которые, как считается, относятся ко времени зарождения человеческой культуры в Нинбо.

Огромное количество артефактов вроде гончарных изделий, каменных инструментов, дерева, костей и моллюсков было найдено на руинах. Также здесь найдены свидетельства ранней культивации риса, а также обилие останков водных и наземных растений и животных.