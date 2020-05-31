Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал старт ракеты Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon «триумфальным возвращением к звёздам». Об этом американский лидер заявил, выступая во Флориде.

«Мы собрались в этом замечательном месте не только для того, чтобы отметить запуск нового космического корабля, но, и чтобы отметить смелое и триумфальное возвращение к звёздам», — сказал президент.

В своем выступлении Трамп также отметил, что прошлые президенты США поставили страну в зависимое положение от иностранных государств в области космоса и «больше этого не будет».

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