Вашингтон, 31 мая 2020, 03:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал старт ракеты Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon «триумфальным возвращением к звёздам». Об этом американский лидер заявил, выступая во Флориде.
В своем выступлении Трамп также отметил, что прошлые президенты США поставили страну в зависимое положение от иностранных государств в области космоса и «больше этого не будет».
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