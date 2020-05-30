Стэнфорд, США, , 21:25 — REGNUM Учёные Стэндфордского университета начали клинические испытания препарата для лечения гепатита В интерферон-лямбда (интерферон третьего типа) как средства лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Интерферон-лямбда — искусственно созданные белки, которые соединяясь с рецепторами в лёгких и кишечнике, активируют иммунные силы организма на борьбу с вирусами.

Учёные полагают, что интерферон-лямбда поможет больным COVID-19, которые переносят болезнь в лёгкой форме, избежать осложнений, а также снизить их заразность. Отмечается, что клинические испытания проходят на 120 добровольцах.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные исследовали механизм заражения клеток новой коронавирусной инфекцией и обнаружили, что интерферон, который организм использует для стимулирования иммунитета, может способствовать заражению вирусом SARS-CoV-2.

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