Копенгаген, , 21:24 — REGNUM Исследователи в области робототехники из университета Южной Дании создали робота, который способен брать мазки из горла пациента для анализа на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Университета.

Отмечается, что робот призван снизить риск заражения медицинских работников во время сбора анализов. Он был сконструирован всего за четыре недели и к концу июня уже должен поступить в больницы Дании.

Робот представляет собой руку, которая держит тампон и точно дотрагивается до необходимого места в горле. Затем робот помещает тампон в лабораторный стакан и закручивает на нём крышку, чтобы запечатать образец. Сами разработчики устройства, опробовавшие его на себе, поразились той мягкостью, с которой робот берёт мазок из зева, при этом роботизированный сбор образцов для анализа, как отмечается, обеспечивает более качественный результат испытаний.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что больница Чирколо-ди-Варезе на севере Италии получила шесть роботов для ухода за больными COVID-19, которые помогают медицинскому персоналу снизить риск прямого контакта с пациентами.

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