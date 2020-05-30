Москва, 30 мая 2020, 14:51 — REGNUM Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале рассказал о вероятных путях передачи нового коронавируса:

  1. Воздушно-капельный — доказан.
  2. Через слизистые глаза и рта — весьма вероятен.
  3. Через загрязненные поверхности (ручки тележек, пакеты, посылки, овощи и проч) — маловероятно.
  4. Через воду — нет.
  5. Система вентиляции — в жилых помещениях — нет, в инфекционных больницах — низкая вероятность.
  6. Через кожу рук — нет.
  7. При беременности и родах отматери к плоду — нет.
  8. Через кровь-возможен, но маловероятен.
  9. Через домашних животных — нет! И еще раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку — нет!

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 30 мая в 85 регионах России выявлено 396 575 случаев коронавируса.

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