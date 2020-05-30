Москва, , 12:39 — REGNUM Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале предостерёг граждан, уверовавших в скорое массовое применение вакцины от коронавируса:

«Много надежд на скорую вакцинацию. На самом деле вакцина так уж скоро не появится, не должна. Как же так, скажите вы, везде говорят, что она уже почти готова и вот-вот начнут уже применять!

Все не так просто. Есть вакцинные препараты: многие страны и лаборатории уже разработали препараты, вызывающие более или менее стойкое выделение антител. Вопросы: насколько эти антитела обеспечивают иммунитет? Насколько они устойчивы? Не могут ли они обладать парадоксальным действием (как уже было при разработке вакцины от коронавируса в 2003 году)? И самый главный: насколько эти вакцинные препараты безопасны для человека?!

Пока мы не ответим на все эти вопросы, мы не имеем права выпустить вакцину для широкого применения для миллионов людей. Клинические испытания подобных вакцин идут по 3−5 лет. Мы можем ускорить разработку вакцины, мы можем рискнуть ввести ее ограниченному числу людей (например медработникам в очаге), но мы не можем поставить под угрозу здоровье миллионов! Смысл в клинических испытаниях — именно в сроках наблюдения за возможными позитивными и негативными воздействиями, мы должны знать — каковы отдаленные воздействия. Нормальная беременность — 9 месяцев. Можно родить и через 6, но плод будет не доношенным.

За время клинических испытаний весьма вероятно может измениться и сама потребность в подобной вакцине. С коронавирусом уже так бывало. Пока разрабатывали и тестировали вакцину против SARS и MERS, болезни сошли на нет и нужда в вакцинах отпала сама по себе. В случае с MERS в 2012, правда, успели привить верблюдов — они были главные переносчики коронавируса и требования к вакцинации животных неизмеримо ниже, чем к человеку».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 30 мая в 85 регионах России выявлено 396 575 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в России: начинаем жить поэтапно — трансляция