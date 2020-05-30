Москва, , 10:54 — REGNUM 31 мая состоится онлайн-чемпионат по алгоритмическому программированию «Открытый финал Московских тренировок». В интеллектуальном соревновании, которое пройдет на базе МФТИ, примут участие юные математические дарования из российских регионов, а также учащиеся из стран СНГ.

Как отметил проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев, открытые московские тренировки позволят в будущем молодым людям стать лидерами технологических перемен.

Чемпионат, организованный МФТИ и Физтех-Союзом при поддержке компаний JetBrains, Skyeng и Гранта Мэра Москвы, станет завершающим этапом образовательного проекта по олимпиадному программированию для студентов.

Напомним для желающих принять участие в чемпионате, что на него допускаются команда из трех человек (студенты и школьники), владеющие базовыми алгоритмами и как минимум одним из языков программирования: C++, Java, Python или Kotlin. На решение 8−13 задач дается 5 часов.