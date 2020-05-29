Москва, , 15:44 — REGNUM 1 июня в Международный День защиты детей Российская государственная детская библиотека предложит детям и родителям ряд онлайн-программ, которые позволят интересно и с пользой отметить этот праздник.

Традиционно проект откроет «Доброе утро с Кузей», ведущие которой поздравят читателей с первым днем лета, прочитают «летние» стихи и сказки, научат играть с камушками, листиками, веточками, травинками.

Затем настанет время онлайн-квест «Праздник непослушания». Участники акции сначала услышат истории об озорных героях, потом посмотрят пять видео-роликов, и уже в конце программы ответят на вопросы по их содержанию.

Онлайн-чтение «Книги и профессии» в этом году будет посвящено профессии клоуна. Также дети услышат сказку Эдуарда Успенского «Школа клоунов». Кроме этого сотрудники библиотеки в программе «10 фактов о детских писателей» расскажут о малоизвестных историях из детства известных литераторов.

В Международный День защиты детей на сайте РГДБ будут опубликованы видео-лекции для родителей, которые помогут им в воспитании и развитии ребенка. Несомненный интерес представит лекция «Подвижный ребенок: гиперактивность или норма развития».

И, конечно, опытные специалисты сделают подборку книг «Что и как читать летом».

Подробную программу «Дня непослушания» можно найти на сайте РГДБ.