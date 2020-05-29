Иерусалим, , 15:18 — REGNUM Новое генетическое исследование, проведенное израильскими учеными, подтвердило существование Ханаана, который неоднократно упоминался в Библии. Исследование проливает свет на демографию Южного Леванта, также известного как библейский Ханаан, сообщает «7 канал» (Израиль).

Образцы ДНК, собранные на местах археологических раскопок из захоронений бронзового века, показали интересные результаты. По-видимому, существенная часть древнего населения территорий, на которых ныне располагаются Израиль, Иордания, Ливан и часть Сирии, составляла демографическое единство, т. е. была родственна между собой, несмотря на то, что политически это население было раздроблено на множество городов-государств.

Кроме того, это население было достаточно оседлым, ведь генетическое родство известных образцов с людьми, населявшими эти территории еще в неолите также несомненно прослеживается. Обнаруженные образцы позволяют предположить, что эти люди были потомками местного населения и переселенцев с востока, из района современного Ирана.

А вот следующая волна миграции в древний Ханаан начинается уже в поздний бронзовый век, и участвуют в ней выходцы с земель, расположенных севернее. Из 93 образцов исследованной ДНК три принадлежат как раз к древнекавказскому типу. А происходило все перечисленное на территории древнего Ханаана около 3500−1150 гг. до н.э.