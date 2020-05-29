Новосибирск, , 14:37 — REGNUM Полевой сезон археологов в текущем году из-за пандемии коронавируса начнётся позже — вероятнее всего в середине июне, сообщил директор Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин.

«Но мы надеемся, что большинство планов реализуется. Будем работать как минимум в пяти субъектах Российской Федерации: Новосибирская область, Омская область, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Алтайский край», — цитирует Кривошапкина издание СО РАН «Наука в Сибири».

Археологи планируют провести 18 экспедиций: 15 археологических и три этнографических.

Уточняется, что экспедиции будут проходить с соблюдением дополнительных мер безопасности. Перед каждой поездкой будет запрашиваться информация о существующих ограничениях в субъекте назначения. Размеры отрядов уменьшены. В поля не поедут студенты-практиканты и школьники старших классов.

Учёные сосредоточатся на разведывательных экспедициях: поиске новых объектов, уточнении расположения памятников и так далее. Но они надеются, что осенью удастся возобновить зарубежные поездки.

«Основные работы у нас сосредоточены в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Монголии, а также Вьетнаме и Черногории, — отметил Андрей Кривошапкин. — Кроме Черногории, я думаю, все экспедиции в том или ином виде состоятся. На этот вопрос мы смотрим с осторожным оптимизмом».