Киото, Япония, , 12:55 — REGNUM Новую периодическую таблицу элементов, отличающуюся от таблицы Менделеева тем, что в ней за основу приняты не электроны в атоме, а протоны в ядре, создали ученые из Киотского университета. Описание новой таблицы ученые опубликовали в журнале Foundations of Chemistry.

Новую периодическую таблицу авторы назвали Nucletouch. В ее основе положена теория оболочечного строения ядра, в которой нуклонные оболочки заполняются протонами и нейтронами, что напоминает теорию строения атома с оболочками, заполненными электронами.

Японские ученые проанализировали таблицу Менделеева и взяли за основу стабильные атомы, у которых электроны заполняют полностью всю оболочку вокруг ядра. Такими элементами являются инертные газы — гелий, неон, аргон и другие, которые вступают в реакцию с другими элементами только при особых условиях.

Ученые назвали их особенность: «Их наиболее стабильные электронные числа составляют 2, 10, 18, 36 и так далее. Это так называемые магические числа».

Авторы новой таблицы решили применить такой же принцип к протонам, которые также имеют свои «магические числа» — 2, 8, 20, 28 и далее. Такие элементы, обладающие стабильными количествами протонов, — гелий, кислород, кальций — ученые поместили в центре таблицы.

«Подобно электронам благородных газов, ядерные орбиты, заполненные протонами, обеспечивают стабильность ядра», — отмечают исследователи.

Они уточняют, что в их таблице ядра стабильных элементов и элементов, находящихся с ними рядом, имеют сферическую форму. А при удалении от стабильных элементов, ядра деформируются.

Японские ученые полагают, что предложенный ими альтернативный подход к представлению химических элементов позволит рассмотреть известные химические и физические закономерности с другой стороны и совершить новые открытия.