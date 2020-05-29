Владивосток, , 12:04 — REGNUM Генеалогическое древо дальневосточных леопардов, показывающее связи внутри их популяции, впервые в Приморье составили сотрудники национального парка «Земля леопарда». Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В национальном парке «Земля леопарда» размещена крупнейшая в России сеть фотоловушек, состоящая из 400 камер. Для составления генеалогического древа ученые проанализировали данные, полученные в ходе фотомониторинга за период с 2013 по 2019 годы.

Систематизировав изученные данные, ученым удалось в популяции дальневосточных леопардов выявить родственные связи и построить на этой основе родословную для 47 особей. Древо разветвляется на четыре родовых линии, крупнейшая из которых включает три поколения леопардов.

Как отмечают исследователи, полученные результаты позволяют в дальнейшем продолжить изучение изменений внутри популяции при следующей смене поколений, в частности понять, как расселяются детеныши леопарда после отлучения от матери и выхода в самостоятельную взрослую жизнь.

Дальневосточный леопард является редчайшей крупной кошкой с очень мирным характером. Этот вид леопардов занимает самую северную область обитания из всех леопардов. Популяция дальневосточных леопардов насчитывает всего 97 взрослых особей, которые находятся под наблюдением и защитой сотрудников национального парка «Земля леопарда».