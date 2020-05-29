Лондон, , 11:00 — REGNUM Кости хищных динозавров конца юрского периода, содержащие свидетельства каннибализма в среде динозавров, обнаружила группа американский ученых под руководством Стефани Драмхеллер из Университета штата Теннесси. Результаты исследования опубликовал научный журнал PLOS ONE.

Ученые изучили кости аллозавров, цератозавров, заврофаганаксов и торвозавров, живших в тот период. Они обнаружили характерный рисунок царапин и трещин на нескольких тысячах костей этих динозавров.

Далее они совместили полученные данные с результатами аналогичных исследований костей травоядных динозавров, становившихся жертвами хищников. Обнаружив массовые совпадения в повреждениях костей, палеонтологи пришли к выводу, что аллозавры и другие крупные хищники могли не только охотиться на травоядных, но и употреблять в пищу своих же собственных сородичей.

По мнению исследователей, полученные результаты говорят о том, что хищным динозаврам конца юрского периода не хватало пищи, и им приходилось нападать на своих же сородичей.

«Большие двуногие хищники, такие как аллозавры, вряд ли привередливо выбирали еду, особенно тогда, когда ее было достаточно мало. Падаль и мясо их собственных сородичей точно входили в их меню», — сообщила Драмхеллер.

Как отмечают ученые, это открытие впервые показало, что крупные хищники юрского периода охотились не только стаями, но и другими способами, что значительно расширяет представления об их роли в экосистемах того периода.