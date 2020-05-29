Лондон, , 10:30 — REGNUM Девонскому вымиранию, в ходе которого исчезли 75% видов морских животных и 97% позвоночных, могло предшествовать резкое снижение в атмосфере планеты концентрации озона. Об этом сообщили британские ученые из Национального океанографического центра в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Ученые считают, что на Земле происходило шесть периодов массовых вымираний живых существ. Самое известное из них и последнее произошло около 65,5 млн лет назад, когда исчезли динозавры и большинство крупных наземных и морских рептилий.

Исследователи из Великобритании попытались изучить второе по хронологии вымирание, произошедшее около 359 млн лет назад в завершении девонского периода. Считается, что в этот период на Земле вымерли около 50% всех видов животных и растений, а также примерно 15% семейств живых существ. Среди них полностью исчезли с лица земли большие трилобиты, ракоскорпионы, бесчелюстные и панцирные рыбы.

В ходе раскопок на восточном побережье Гренландии, где залегают породы, сформировавшиеся в тот период, ученые обнаружили множество спор примитивных сухопутных растений, большинство из которых были повреждены необычным способом. В результате исследования найденных спор, палеонтологи сделали вывод о влиянии на них ультрафиолетового излучения. По мнению авторов исследования, массовое появление таких повреждений свидетельствует о том, что около 359 млн лет назад в атмосфере Земли практически полностью исчез озоновый слой.

Ученые также проанализировали отложения со дна древних озер Гренландии и озера Титикака в, определив, что перед исчезновением озонового слоя резко потеплел климат планеты. Это обстоятельство, как считают исследователи, могло вызвать испарение воды, в результате чего соединения хлора попали в стратосферу и разрушили озоновый слой.

По мнению британских ученых, именно это стало причиной девонского вымирания, а не падение метеоритов или извержения вулканов. В качестве дополнительного довода они привели сведения о более сильном вымирании видов животных и растений, живших на мелководье или в верхних слоях океана, где наиболее губителен ультрафиолет.

«По текущим оценкам климатологов мы можем уже в ближайшие столетия достичь примерно тех же температур, которые были характерны для Земли 360 млн лет назад. В результате может произойти аналогичный коллапс озонового слоя и глобальное потепление превратится в глобальную катастрофу для всей сухопутной флоры и фауны, а также обитателей мелководий», — заключили ученые.