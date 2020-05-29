Тель-Авив, Израиль, , 01:39 — REGNUM Хорошо известно, что человек может заражаться коронавирусами раз за разом, проблема не в этом, заявил в интервью Jerusalem Post Орен Кобилер, старший преподаватель кафедры микробиологии и иммунологии Медицинской школы Тель-Авивского университета. Кобилер комментирует информацию нидерландских исследователей о том, что, переболев COVID-19, можно повторно заразиться им через полгода, т. е. иммунитета хватает на шесть месяцев.

По его мнению, главный вопрос заключается в том, является ли иммунитет стерильным или нестерильным. Стерильный иммунитет означает, что человек не может быть повторно заражен. Нестерильный иммунитет означает, что человек может быть повторно заражен, но у него не будет развиться серьезного случая заболевания.

«На самом деле вам не нужен стерильный иммунитет, — сказал Кобилер. — С нестерильным иммунитетом вы можете быть повторно инфицированы и иметь два дня обычной простуды, никаких серьезных симптомов, ‑ и этого будет достаточно для всех нас».

Это говорит о том, что люди, заразившиеся новым коронавирусом, даже если они будут повторно инфицированы, скорее всего, не будут подвергаться серьезной опасности или представлять опасность сильного давления на систему здравоохранения.