Амстердам, , 01:40 — REGNUM Повторное заражение коронавирусом может быть возможно в течение шести месяцев после выздоровления, согласно новому исследованию, опубликованному группой ученых в Амстердаме. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Группа из 13 исследователей вела наблюдения за 10 испытуемыми, которые заразились по крайней мере одним из четырех видов сезонных коронавирусов в течение последних 35 лет (с 1985 по 2020 год). В работе «Динамика реинфекции коронавирусом человека: уроки для SARS-CoV-2» они утверждают, что «обнаружена тревожно короткая продолжительность защитного иммунитета к коронавирусам… Мы наблюдали частые реинфекции через 12 месяцев после заражения и значительное снижение уровня антител уже через 6 месяцев после заражения».

В связи с коронавирусом обсуждается коллективный иммунитет — состояние, при котором пороговая доля популяции обладает иммунитетом к определенному патогену, что защищает даже невосприимчивых особей от инфекции, ограничивая общее распространение. Такая концепция доказала свою эффективность в отношении целого ряда других вирусов, включая гепатит и грипп А. Однако достижение коллективного иммунитета может быть затруднено из-за быстрой потери защитного иммунитета, если амстердамское исследование верно.

Кроме того, если результаты исследования верны, то для предотвращения продолжающейся передачи инфекции может потребоваться сезонная, а не разовая вакцинация.