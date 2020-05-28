Вашингтон, , 17:26 — REGNUM «Паспорта иммунитета», то есть свидетельства того, что кто-то заразился коронавирусом, показал положительный результат на антитела и — предположительно — теперь обладает иммунитетом к этому вирусу, вызовут больше проблем, чем решат, считают специалисты по биоэтике, которые опубликовали свои тезисы в журнале «NATURE».

Франсуаза Бейли (профессор философии и биоэтики в канадском университете Далхаузи) и Натали Кофлер (научный сотрудник Гарвардской школы медицины) утверждают, что ограничение движения на основе биологии угрожает свободе, справедливости и общественному здоровью. Представьте себе мир, где ваши шансы найти работу, жилье или получить кредит зависят от того, какой у вас анализ крови.

Бейли и Кофлер утверждают, что любой документ, ограничивающий свободу личности на основе биологии, рискует стать платформой для ограничения прав человека, усиления дискриминации и угроз для общественного здоровья.

В этом контексте есть десять причин — четыре практических и шесть моральных — что «паспорта иммунитета» являются «очень плохой идеей»:

1. Иммунитет к коронавирусу остается загадкой: кажется, что большинство пациентов производят антитела против коронавируса, но нет уверенности, что их достаточно для будущей защиты и в течение длительного времени.

2. Серологические тесты на антитела ненадежны: они сильно различаются по качеству и точности, и до сих пор в подавляющем большинстве не считаются надежными, поскольку имеют много ложноположительных или ложноотрицательных результатов. Особенно в первом случае они создают ложное чувство безопасности и приводят — ошибочно — к представлению, что многие люди имеют иммунитет, не имея его.

3. Количество необходимых тестов недостижимо: для национальных программ выдачи сертификатов иммунитета странам необходимы миллионы терминологических тестов. Например, Германия с населением почти 84 миллиона человек хотела бы, чтобы 168 миллионов тестов на антитела дважды проверяли ее население. Но даже в Южной Корее, известной своими многочисленными тестами, к 20 мая было протестировано только 1,5% населения. Даже весь медицинский персонал не может легко делать такие тесты.

4. Тех, кто «прошел» тест, слишком мало, чтобы они могли самостоятельно стимулировать экономику: только небольшой процент населения сможет быть сертифицирован для безопасной работы или путешествий.

5. Наблюдение подрывает конфиденциальность: паспорта потребуют системы идентификации и наблюдения, и соответствующие бумажные сертификаты могут быть подделаны. Если они находятся в сети, они будут представлять больший риск для личных данных.

6. Маргинализованные группы и группы меньшинств будут подвергаться большему контролю: это может усилить дискриминацию по признаку расы, пола, религии или по другим причинам.

7. Неравный доступ: из-за отсутствия достаточного количества тестов многие не будут иметь к ним доступа, особенно самые бедные и наиболее уязвимые, исходя из исторического опыта.

8. Социальная стратификация. Классификация людей по признаку иммунитета создаст новый фактор разделения между привилегированными и непривилегированными. Социально-экономическое неравенство может быть увеличено, например, предпочтением работодателей нанимать тех, у кого есть «паспорт иммунитета».

9. Новые формы дискриминации: если «паспорта» объединятся с другими данными, такими как история болезни и результаты генетических тестов, в будущем они могут проложить путь к более широким «биологическим паспортам», создавая новые риски дискриминации со стороны работодателей, страховых компаний, полицейских органов.

10. Угрозы общественному здоровью: если определенные свободы и привилегии предоставляются только тем, у кого есть «паспорта иммунитета», то у здоровых людей без иммунитета могут появиться «извращенные» мотивы заболевания COVID-19 или они могут дать взятку, чтобы получить такие «паспорта», опять-таки создающие ложное представление, что у них есть иммунитет.