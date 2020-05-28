Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Ученые Санкт-Петербургского государственного университета провели исследование судебной практики в РФ и выяснили, что в трех из четырех случаев за жестокое обращение с детьми осуждаются матери, а больше половины подобных преступлений связаны с употреблением алкоголя родителями. О результатах научной работы 28 мая рассказали в пресс-службе СПбГУ.

Исследование в рамках проекта «Мониторинг правоприменения» было проведено в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Эксперты изучили практику применения статьи 156 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, включая жестокое обращение с ребенком. Всего юристами было изучено 222 приговора, вынесенных в 2016—2019 годах российскими судами по таким делам.

Оказалось, что в 55% случаев преступление было связано с применением к ребенку физического насилия, начиная от лишения свободы и заканчивая умышленным причинением смерти.

Кроме того, жестоким обращением с несовершеннолетним суды признают содержание его в антисанитарных условиях (31% случаев), плохое питание (52% приговоров), отсутствие заботы о здоровье, необращение за медицинской помощью и ненадлежащий уход за больным ребенком (32% приговоров), а также длительное оставление несовершеннолетнего без присмотра (22% случаев).

«Самый типичный случай ненасильственного жестокого обращения с несовершеннолетним — это неподобающее поведение матери, злоупотребляющей спиртными напитками, — отметили в вузе. — Чаще всего в таких случаях у ребенка есть заболевания и ему необходима медицинская помощь, но родители за ней не обращаются».

В 76% случаев за жестокое обращение с детьми по статье 156 УК РФ осуждаются матери, в 23% случаев — отцы. Однако это не означает, что женщины особенно жестоки, просто ребенок чаще всего остается жить с матерью.

«Подобные преступления в отношении несовершеннолетних часто случаются на фоне употребления вредных или запрещенных веществ: алкогольные напитки в 60% случаев становились фоном для жестокого обращения с детьми, а в 2% случаев осуждались лица, употребляющие наркотические средства», — говорится в исследовании СПбГУ.

Отметим, что в большинстве случаев за насилие над ребенком родитель несет наказание в виде штрафа, либо исправительных или обязательных работ. И лишь 6% приговоров заканчивается лишением свободы условно.