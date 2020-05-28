Лондон, , 15:56 — REGNUM Ритм движений губ шимпанзе при общении друг с другом совпадает с ритмом человеческой речи, заявили британские ученые. Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале Biology Letters.

Биологи давно изучают приматов в надежде обнаружить у них «зачатки речи». Но до сих пор исследователи пытались найти схожесть с речью человека в издаваемых приматами звуках.

Коллектив британских ученых из Университета Сент-Эндрюс под руководством Адриано Ламейра в этот раз сосредоточился на физических движениях губ. Согласно имеющимся данным, человек, независимо от языка, на котором он разговаривает, открывает род для произнесения слов два-семь раз в секунду. Биологи обнаружили, что в жестах, мимике лица, а также в движениях губ орангутанов, макак и шимпанзе также имеется некоторая ритмичность.

Исследователи сравнили видеозаписи разных популяций шимпанзе Pan troglodytes. Для изучения были взяты две популяции из Уганды, живущие в диких условиях, и две — из зоопарков Великобритании и Германии. Ученые определили, что губы у этих приматов двигаются с ритмом в среднем в четыре слога в секунду.

Существенной разницы в результатах исследований между популяциями, живущими на свободе и в неволе, ученые не установили. Авторы исследования предположили, что характерные «причмокивания» со скоростью в четыре раза в секунду выполняют роль речи, привлекая внимание сородичей и обеспечивая коммуникацию между приматами.

Биологи считают, что результаты исследования могут свидетельствовать о правоте гипотезы эволюционной преемственности человеческой речи от приматов. Авторы исследования оговариваются, что эти результаты исследования еще не являются надежным доказательством этого, но полагают, что дальнейшие исследования в этом направлении могут открыть тайну возникновения речи у человека.