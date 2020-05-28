Ухань, Китай, , 15:12 — REGNUM Очередное научное исследование показало, что большой процент случаев заражения коронавирусом, около 40%, протекает бессимптомно, передает AMNA.

Такая реакция организма типична в основном для женщин и молодежи. Исследователи из Уханьского университета, которые сделали соответствующую публикацию в американском медицинском журнале «JAMA Network Open», проанализировали данные 78 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 33 случая (42%) проходили полностью бессимптомно. Эти бессимптомные пациенты были молодого возраста (в среднем 37 лет) по сравнению с теми, у кого симптомы были (средний возраст — 56 лет); две трети зараженных были женщинами.

Кроме того, в бессимптомных случаях улучшение состояния легких проходило быстрее — за девять дней против 15 у тех, кто имел симптомы.

Исследование показало также, что люди с отсутствующими или очень легкими симптомами могут передавать вирус SARS-CoV-2, но в течение более короткого времени, чем пациенты с более тяжелыми симптомами.