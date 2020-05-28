Москва, , 14:17 — REGNUM Очень похожи, что многие яркие инициативы и действия Илона Маска сопряжены со строгим маркетинговым планом действий. Таким образом, информационный фон вокруг его детища Tesla без особых поводов постоянно находится в зоне повышенного внимания СМИ и пользователей социальных сетей, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«С моей точки зрения, любые запуски его электровтомобилей и, тем более, кораблей в космос, — это выстраивание красивой голливудской картины для доверчивых инвесторов. Запуск космического корабля и автомобильный бизнес — это две большие разницы.

С июня 2019 года по конец мая 2020 года стоимость акций Tesla подскочили со 180 долларов до 820 долларов. Капитализация компании росла ни на чем, только на красивом информационном фоне.

К концу мая 2020 года компания господина Маска стоит 152 млрд долларов, имея долги в размере 15,2 млрд долларов. Рано или поздно, этот сказочно красивый пузырь лопнет.

Не может капитализация не вполне успешной компании почти втрое превышать суммарно стоимость Ford и General Motors вместе взятых.

В этом году с высокой вероятностю PR-сказка Илона Маска подойдет к концу, а частные инвесторы почувствуют неладное к началу осени», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, старт американской ракеты-носителя SpaceX с пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon не состоялся из-за погодных условий.

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