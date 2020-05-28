Иерусалим, , 12:46 — REGNUM При сохранении нынешней численности сотрудников лабораторий будет совершенно невозможно провести массовые серологические анализы, заявили директора израильских лабораторий министерству здравоохранения. Об этом 28 мая сообщает Ynet.

Серологические анализы делаются для определения уровня антител к коронавирусу, результаты исследования говорят о наличии или отсутствия иммунитета к нему. Определение иммунитета у населения минздрав считает одним из приоритетных способов противодействия распространению инфекции, однако массовое тестирование задерживается.

По утверждению профсоюза микробиологов, биохимиков и сотрудников медлабораторий, эта задача массового тестирования сталкивается уже сейчас со значительными сложностями.

По словам председателя профсоюза Эстер Адмон, лаборатории испытывают острый дефицит профессиональных кадров, а условия работы за период карантина настолько усложнились, что имеющиеся сотрудники физически не могут выполнять больше тестов.