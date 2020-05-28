Пекин, , 03:34 — REGNUM Каменная табличка времен династии Мин (1368−1644) была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Табличка была найдена на месте изучения культурных реликвий в уезде Лунъяо. Она была сделана в 1586 году во времена правления императора Ваньли, что можно выяснить по надписям на ней. Таким образом, ее история насчитывает 434 года, сообщили в уездном общественном департаменте.

Она имеет прямоугольную форму высотой 188 см, шириной 86 см и толщиной 27 см. На ней выгравированы 2105 иероглифов, описывающих споры между двумя деревенскими жителями в период между 1505 и 1585 гг., а также судебные решения по этим спорам.