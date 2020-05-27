Москва, , 23:51 — REGNUM После 2030 года на околоземной орбите появится российская космическая станция, заявил 27 мая глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По его словам, в резерве уже есть два модуля — узловой и энергетический.

«Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй — это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию», — сказал Дмитрий Рогозин.

«Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию», — добавил руководитель «Роскосмоса».

Он подчеркнул, что главным отличием новой российской орбитальной станции от МКС будет её способность решать гораздо более широкий спектр задач.

«Например, МКС сегодня не способна выступать в качестве заправки топливом кораблей, которые прилетают к Международной космической станции, а это потребуется», — пояснил Рогозин.

Кроме того, такая орбитальная заправочная станция позволит готовить корабли для дальних космических экспедиций.

«То есть фактически мы создаем ступеньку для покорения дальнего космоса», — заявил Дмитрий Рогозин.

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