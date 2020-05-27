Тель-Гам, , 18:41 — REGNUM Редкая находка обнаружена на археологических раскопках в Тель-Гаме, Израиль. Интересно, что автором необычного открытия стал шестилетний мальчик, сообщают «Вести» (Израиль).

Маленький посетитель обнаружил предмет, оказавшийся древностью, которая до сих пор скрывалась от глаз археологов. Глиняный барельеф, изображающий две человеческие фигуры, было не так-то легко заметить, ведь его размеры всего лишь 2,8 на 2,8 сантиметра. По типу изображение на маленьком барельефе напоминает египетские образцы, а тема его — «схваченный пленник».

Возможно, тема изображения связана с конфликтами между существовавшими в эпоху позднего бронзового века на территории нынешнего Израиля городами-государствами. Как раз на развалинах одного из таких городов и находится место раскопок, где был найден этот предмет из глубокой древности. Возраст находки не менее XII века до н.э.