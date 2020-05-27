Лондон, , 16:13 — REGNUM Особенности падения на Землю гигантского астероида, уничтожившего флору и фауну мезозойской эры, смогли выяснить британские ученые. Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале Nature Communications.

«Наши расчеты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока. Это самый опасный сценарий падения, так как в результате в атмосферу попало максимальное количество пыли», — сообщили авторы.

По мнению ученых, пыль, попавшая в атмосферу, рассеялась по всей планете, что вызвало наступление «ядерной зимы».

Исследователи, чтобы разобраться в деталях катаклизма, изучали огромный 300-километровый кратер Чиксулуб, который образовался от падения метеорита. На дне Мексиканского залива сохранились породы, сформировавшиеся в момент образования кратера, структуру которых на протяжение четырех лет изучали геологи.

Ученые создали очень точную трехмерную модель кратера и попытались воссоздать его в результате расчетного эксперимента, сталкивая математическую модель Земли с астероидами, имеющими различные размеры, массы, составы и траектории падения.

В результате проведенных расчетов оказалось, что наиболее близкие к фактическим геометрические размеры кратера, а также степень уплотнения пород внутри него, получались при крутых углах падения астероида на Землю. По мнению исследователей, такое падение астероида стало наиболее губительным.

По данным ученых, если бы астероид падал под углом 15 градусов, то количество выброшенной пыли было бы ориентировочно в три раза меньше. А если бы он упал строго вертикально, то пыли бы оказалось на порядок меньше.

Изучение кратера геологи продолжают, чтобы определить дополнительные подробности событий, происходивших около 66 млн лет назад во время падения астероида.