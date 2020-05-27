Новосибирск, , 12:16 — REGNUM Новосибирские разработчики голосового робота Dasha AI добавили новую функцию — проверку работников на наличие симптомов COVID-19. Каждое утро робот обзванивает сотрудников компании и оценивает их состояние, а также определяет входит ли человек в группу риска. Об этом сообщает Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ).

Собранная информация и рекомендации передаются в отдел кадров.«Это первый робот, который звучит, как настоящий человек, что отражается на конверсии и отношении собеседника. Почти все люди, которые общались с голосовым роботом, не понимали, что говорят с программой», — рассказал технический директор Dasha AI и доцент факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ Илья Ступаков.Разработчики отмечают, что новая функция может быть актуальна в сферах, где люди продолжают работать во время действия режима самоизоляции. В основе алгоритма — рекомендуемые принципы защиты ВОЗ.