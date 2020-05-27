Симферополь, , 11:50 — REGNUM Из больниц Крыма за минувшие сутки выписали 24 граждан после перенесённого коронавируса. Об этом 27 мая во время ежедневного брифинга заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«С учётом шести новых случаев положительных на COVID-19, продолжают лечение 168 человек. С начала эпидемии выписано с выздоровлением 178 человек, в том числе 24 человека за последние сутки», — сообщил Лясковский.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Крыму подтверждено 355 положительных тестов на новую инфекцию. За последние сутки в республике провели 578 лабораторных исследований и выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2.

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