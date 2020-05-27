Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдут до 30 тыс. тестов на коронавирус во время проведения плей-офф Кубка Стэнли. Об этом 27 мая заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

По словам Беттмэна, НХЛ будет постоянно проверять хоккеистов и тренеров на коронавирус. На это лига потратит несколько миллионов долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат и провести плей-офф Кубка Стэнли.

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