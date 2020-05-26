Архангельск, 26 мая 2020, 18:01 — REGNUM В создании нового арктического мегарегиона сообщество архангельских ученых видит перспективы для развития фундаментальной науки. Речь идет о реализации передовых проектов, которые способны стать революционными в освоении Арктики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета, где состоялась дискуссия по поводу объединения Архангельской области и НАО.
Ректор САФУ, профессор Елена Кудряшова напомнила участникам круглого стола, что жители нынешних Архангельской области и НАО сосуществовали вместе с XV столетия, когда на северных границах Московского царства появился острог Пустозерск. А в петровские времена эти земли вошли в состав Архангельской губернии. Регион был единым до 1993 года.
По мнению проректора САФУ по научно-инновационному развитию Марата Есеева, интеграция двух субъектов — Архангельской области и Ненецкого автономного округа — это снятие бюрократических барьеров, возможность реализации крупных проектов, в том числе полного инновационного развития обеих территорий в рамках одного субъекта.
Максим Кулинко, начальник управления развития СМП и прибрежных территорий ГК «Росатом», считает, что один из крупнейших арктических регионов может рассчитывать на участие в реализации комплексных проектов не только в сфере науки.
О новых возможностях, которые дает интеграция, говорили на круглом столе ученые-биологи, этнографы, экологи, медики, которые уже обладают многолетним опытом сотрудничества с соседями из НАО, проводят серьезные исследования на территории Ненецкого автономного округа.
Напомним, что меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов были созданы рабочие группы.