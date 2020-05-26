Архангельск, , 18:01 — REGNUM В создании нового арктического мегарегиона сообщество архангельских ученых видит перспективы для развития фундаментальной науки. Речь идет о реализации передовых проектов, которые способны стать революционными в освоении Арктики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета, где состоялась дискуссия по поводу объединения Архангельской области и НАО.

Ректор САФУ, профессор Елена Кудряшова напомнила участникам круглого стола, что жители нынешних Архангельской области и НАО сосуществовали вместе с XV столетия, когда на северных границах Московского царства появился острог Пустозерск. А в петровские времена эти земли вошли в состав Архангельской губернии. Регион был единым до 1993 года.

«Объединение двух субъектов напрашивается не только с экономической точки зрения, но и исторически, — подчеркнула Елена Кудряшова. — Сегодня здесь собралось серьезное экспертное научное сообщество, и нам важно обсудить, что даст объединение наших территорий, потенциалов и умов».

По мнению проректора САФУ по научно-инновационному развитию Марата Есеева, интеграция двух субъектов — Архангельской области и Ненецкого автономного округа — это снятие бюрократических барьеров, возможность реализации крупных проектов, в том числе полного инновационного развития обеих территорий в рамках одного субъекта.

«Речь идет о развитии единой транспортной системы, реализации мощных проектов, связанных с Северным морским путем. Это интересные проекты в области сбережения здоровья жителей Севера. Это экология и сохранение уникальной природы. Я считаю, что объединение даст науке мощный стимул для развития», — подчеркнул Марат Есеев.

Максим Кулинко, начальник управления развития СМП и прибрежных территорий ГК «Росатом», считает, что один из крупнейших арктических регионов может рассчитывать на участие в реализации комплексных проектов не только в сфере науки.

«Росатом отвечает за инфраструктурное развитие Севморпути. На последнем совещании по развитию Арктики Президентом РФ дано поручение по рассмотрению новых границ Северного морского пути. У крупного арктического региона есть возможности получить место в этом проекте. А это — существенное увеличение бюджетных ресурсов, единая транспортная система, новые рабочие места и новые инвестиционные проекты. Такой регион может получить также и большую узнаваемость», — заявил он.

О новых возможностях, которые дает интеграция, говорили на круглом столе ученые-биологи, этнографы, экологи, медики, которые уже обладают многолетним опытом сотрудничества с соседями из НАО, проводят серьезные исследования на территории Ненецкого автономного округа.

«Мы сделаем гораздо больше для фундаментальной науки и для сбережения здоровья северных жителей, в том числе и коренных народов, если будем работать без бюрократических барьеров», — отметила заведующая кафедрой психологии САФУ Яна Корнеева.

Напомним, что меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный. В документе говорится, что процесс создания нового региона будет максимально открытым, с привлечением экспертов, широкой общественности и при непосредственном участии жителей обоих субъектов. Для оперативного сбора предложений в Архангельской области и Ненецком автономном округе распоряжениями глав субъектов были созданы рабочие группы.