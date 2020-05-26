Москва, , 14:05 — REGNUM Следы коронавируса нового типа в образцах мокроты и прочих выделений можно очень быстро и безошибочно находить с помощью масс-спектрометров, выяснили российские ученые. Новый способ опубликован на сайте электронной научной библиотеки bioRxiv.

Отмечается, что если при помощи масс-спектрометра изучить набор белков, взятых у пациентов с COVID-19, можно с очень высокой долей вероятности обнаружить следы коронавируса, считают ученые.

Вместе с тем ученые признают, что эти выводы они сделали лишь на основе изучения проб пяти пациентов с COVID-19 и трех здоровых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские ученые испытали на себе вакцину НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген SARS-CoV-2, не с целью проверки, а с целью защиты, чтобы дальше работать в условиях пандемии.

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