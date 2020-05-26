Владивосток, , 13:39 — REGNUM В России учёным удалось создать бетон, который способен проводить электричество. Статья с результатами исследования по получению электропроводного бетона опубликована в научном журнале Magazine of Civil Engineering.

Читайте также: Ученые Сколтеха создали новый материал для литий-ионных батарей

Так, специалисты использовали углеродные наночастицы, полученные при переработке угля в электроразрядном плазменном реакторе. Заменив часть бетона отходами энергетической промышленности и отходами обработки гранита (золой и шлаком), учёные получили более экономичный в производстве и экологичный, чем обычные бетоны и существующие аналоги, материал.

По итогам испытаний инженеры установили, что новый бетон не только может проводить электричество, но и на 30−35% прочнее, чем образцы, выполненные по ГОСТу, пишет ТАСС. Такой вид материала можно использовать для изготовления «тёплых» тротуаров и дорожных покрытий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые создали новый материал для твердых баков водородных автомобилей