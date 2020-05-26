Хайфа, Израиль, , 13:19 — REGNUM Пятилетний мальчик из Израиля вылечился от редкой опухоли, а врачи больницы «Рамбам» в Хайфе смогли проявить высший пилотаж в своем мастерстве, передают «Вести» (Израиль).

У ребенка был редкий вид злокачественной опухоли — ганглионейробластома, которая за несколько лет была диагностирована лишь у трех человек в мире. Ее расположение также оказалось редким — на челюсти. По словам медиков, опухоль занимала почти половину нижней челюсти и помимо того, что представляла опасность для жизни, была настолько большой, что мешала есть и говорить.

На протяжении нескольких месяцев ребенок получал химиотерапию, по истечении этого срока стало ясно, что часть челюсти придется удалить. Во время длительной операции бригада из пяти хирургов, удалив опухоль, смогла добиться того, чтобы челюсть можно было восстановить.

«Нашей главной задачей было полное удаление опухоли, после чего возникла не менее сложная задача — восстановить форму и функцию нижней челюсти, — рассказал участник операции доктор Шахар Турджеман. — То есть дать возможность ребенку жевать, глотать и разговаривать, при этом добившись нормального внешнего вида лица».

Врачи использовали ребро ребенка, чтобы избежать отторжения пересаженного участка. «Кроме того, в отличие от протеза из синтетического материала, ребро будет расти по мере роста ребенка, и пропорции лица сохранятся», — объяснил врач.

Операция прошла хорошо, ребенок уже выписался и чувствует себя хорошо, челюсть работает, как нужно, мальчик говорит, ест и даже поёт. Его мать называет врачей настоящими ангелами.