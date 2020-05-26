Пекин, 26 мая 2020, 12:16 — REGNUM В Китае разработана вакцина, способная эффективно бороться с тремя видами онкологических заболеваний. Над её созданием трудились учёные из Института технологии Академии наук КНР. Об этом сообщает журнал Science Advances.
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Уточняется, что вакцина создана на основе самовосстанавливающихся микрокапсул полимолочной кислоты, которая активирует иммунную систему организма. Последний, в свою очередь, начинает вырабатывать антигены и этим предотвращает развитие раковых клеток. Лечебное средство помещают микрокапсулу с функцией самовосстановления.
Разработка китайских учёных уже прошла пробное тестирование. Новая разработка оказалась эффективна против лимфомы, меланомы и рака молочной железы. Специалисты отметили, что эта методика успешно борется с опухолью, препятствует образованию метастазов и предохраняет от послеоперационного рецидива.
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Как сообщало ИА REGNUM, финские учёные установили, что вакцинация от столбняка положительно влияет на способность организма бороться с раковыми опухолями. Используя полученные данные, исследователи разработали и испытали вакцину против рака.