Новосибирск, , 10:27 — REGNUM Учёные Новосибирского научного центра трудятся над созданием трансгенных мышей для тестирования перспективных вакцин при COVID-19, а также разрабатывают новые технологии и препараты для лечения пациентов с коронавирусом.

Работы ведут специалисты Федерального исследовательского центра института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН).

«Для проведения испытаний различных вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции необходимы лабораторные мыши, которые переносили бы это заболевание как человек, с такими же симптомами и осложнениями. В природе таких мышей нет, поэтому сотрудники научного института с помощью генетических технологий создают специальную линию таких мышей», — уточнили в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области.

На базе филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН — НИИ клинической и экспериментальной лимфологии апробируются новые технологии лечения пациентов с COVID-19 — медикаментозная терапия «цитокинового шторма». А на основе интерферона — лямбда создаётся новый противовирусный препарат, который может быть эффективным в отношении COVID-19.