Новосибирск, , 07:25 — REGNUM Специалисты научного центра вирусологии «Вектор» (Новосибирск) планируют приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью «Известиям».

"Исходно мы ставили себе срок 29 июня. Это самый оптимистичный прогноз для начала клинических исследований», — сказал он.

По словам Максютова, старт испытаний будет возможным, только после получения положительных результатов доклинических исследований и разрешения Минздрава.

Сейчас, добавил он, в центре ведутся исследования на животных — учёные оценивают безвредность и эффективность вакцины на хорьках, хомяках, низших приматах и других животных.

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