Куньмин, Китай, , 03:54 — REGNUM Группа вымирающих цветочных деревьев вида craigia yunnanensis была обнаружена в природном заповедники в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Природном заповеднике горы Гаолигун, самое крупное из 31 дерева достигает в высоту почти 30 метров и для обхвата его ствола требуется четыре взрослых человека. По словам исследователей, возраст деревьев достигает 200 лет.

Они собрали некоторые семена деревьев для исследования, и спустя более месяца два семени прорезались. По словам представителя заповедника Юй Синьлиня, если саженцы хорошо будут расти, они пересадят их в дикой природе, чтобы увеличить популяцию этих растений.