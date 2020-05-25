Москва, , 23:50 — REGNUM В средней полосе России и в ряде регионов Сибири вероятно увеличение количества ураганов и смерчей, сообщает 25 мая официальный сайт Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС.

По мнению специалистов НИИ, такое природное явление может быть вызвано глобальными изменениями климата.

«Сотрудники научно-исследовательского центра предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также иных опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири в связи со складывающейся метеорологической обстановкой и глобальными изменениями климата», — указано в опубликованном сообщении.

В качестве подтверждения своего прогноза, авторы приводят пример урагана, прошедшего 13 мая в Чите.

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