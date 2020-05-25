25 мая 2020 | Время чтения 17 мин

Новейшие исследования геосфер указывают на существование глобального тройникового кристалла с 8, 12 и 20 вершинами, сформированных благодаря росту внутреннего железного ядра планеты. Знание закономерностей его строения и динамики позволяет лучше понимать природу наблюдаемых изменений окружающей среды, точнее прогнозировать опасности и успешнее вести поиск естественных ресурсов. Таково мнение профессора МГУ им. М.В.Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма и доцента ЮрФУ Веры Николаевны Васильевой

Алексей Ретеюм, , 21:31 — REGNUM Введение

Байкал с истоком Ангары (51°50’ с.ш.), соответствующей золотому сечению и середине между северными гранями икосаэдра и додекаэдра, проецирующихся на поверхность земного шара. По спрямленным берегам и льду на озере в северо-западном направлении русла реки хорошо видна роль тектонических разломов

Франсуа Араго на заседании Французской академии наук в 1829 году высказал мнение, что «геология заняла место среди точных наук». Основанием для такого суждения знаменитого физика и астронома стало исследование, показывающее, как горные хребты соединяются в узлах, формируя глобальную сеть правильных треугольников икосаэдра и пятиугольников додекаэдра (Рис. 1 и 2).

Жан-Баптист-Арман-Луи-Луон Эли де Бомон (1798–1874). Литография Р.Хоффмана (1857)

Автор работы, Леон Эли де Бомон — молодой выпускник Парижской высшей национальной школы горного дела — усматривал на планете следы её остывания, в процессе которого земная кора должна была сжиматься с образованием складок. В дальнейшем гипотеза контракции была оставлена, но обобщение фактов дальнего порядка на земном шаре продолжалось.

Рис. 1. Глобус Эли де Бомона с горными узлами

Источник: Touret J. Élie de Beaumont (1798−1874), des systèmes de montagnes au réseau pentagonal // TRAVAUX DU COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE — Troisième série — T. XXI (2007)

Рис. 2. Вершина многогранника Эли де Бомона у 51°50’ (золотое сечение)

Источник: Élie de Beaumont, L. (1852). Notice sur les Systèmes de Montagnes, 3 Tomes, P. Bertrand, Paris, 1543 p.

Концепцию Эли де Бомона в 1920-х годах дополнил временным аспектом Степан Иосифович Кислицын, изучавший размещение месторождений полезных ископаемых. Модель Земли как большого кристалла обрела новую жизнь во второй половине XX века. Николай Федорович Гончаров, Валерий Алексеевич Макаров и Вячеслав Семенович Морозов выдвинули идею существования в теле планеты своего рода кристаллической решетки (Рис. 3), проявляющейся в локализации у ребер и вершин многогранников очагов сейсмической и вулканической активности, центров действия атмосферы и других аномалий.

Рис. 3. Икосаэдро-додекаэдрическая модель Земли

Источник: сайт Игоря Гаршина.

Позднее Сергей Геннадьевич Сколотнев обратил внимание на элементы кубической фигуры Земли.

Как можно оценить эти теоретические построения в свете результатов современных фундаментальных исследований? Прежде всего, нужно отметить ключевую роль симметрии в картине мира, создаваемой физикой и смежными науками. Далее, предположение о кристаллических свойствах твердого ядра Земли получило полное подтверждение в ходе зондирования, выполненного недавно коллективом сейсмологов под руководством члена нобелевского комитета по физике Берье Йохансона (Börje Johansson).

Член Нобелевского комитета по физике Берье Йохансон (Börje Johansson)

Как известно, одна из модификаций железа, из которого, очевидно, состоит самая удаленная от поверхности часть планеты, представляет собой объемноцентрированную кубическую решетку (с одним атомом в середине).

Именно такая структура и найдена в недрах благодаря измерениям вариаций скорости распространения волн при землетрясениях, причем оказалось, что диагональ куба (размером около 2400 км) расположена вдоль оси вращения земного шара.

Исключительно важное значение для раскрытия закономерностей геостатики и геодинамики имеют три эмпирических обобщения. Во-первых, это свидетельства изменчивости внутреннего ядра — его молодого возраста, роста со времен кембрия и постоянных преобразований. Таким образом, в наши дни на уровнях от минералов до планеты идут процессы нормальной и послойной кристаллизации, оказывающей давление на мантию. Во-вторых, открыт феномен дифференциального вращения ядра и земной коры с разностью в 0,3 с в год. Следовательно, ребра многогранников с широтной ориентацией должны иметь преимущественное отражение во внешних оболочках Земли с периодичностью полного оборота внутреннего ядра, равной примерно 360 годам (заметим, что полученная величина равна удвоенному саросу Солнечной системы). В-третьих, установлена зависимость режимов литосферы, гидросферы и атмосферы от дегазации глубинного водорода (эффект Сывороткина).

Автор водородной теории разрушения озоносферы Земли Владимир Леонидович Сывороткин

Сигналы вертикальных связей в планетарной геосистеме резко усилились в последние десятилетия под влиянием северного дрейфа ядра, описанного Юрием Владимировичем Баркиным.

Юрий Владимирович Баркин (1951–2016)

Итак, есть все предпосылки для дальнейшего проникновения в природу дальнего порядка в масштабе планеты.

Земной куб

При радиальном распространении внутренних возмущений от кристаллического ядра планеты северная и южная вершины его куба должны проецироваться на географические полюса, а остальные — на широты 23,9° двух полушарий, то есть у тропиков Рака и Козерога (Рис. 4).

Рис. 4. Проекция кубического ядра на поверхность земного шара

Прослеживается ли воздействие вершин кубического ядра на свойства внешних оболочек Земли? Геофизические аномалии у тропических широт действительно существуют. Это, прежде всего, один из глобальных максимумов сейсмической активности (Рис. 5).

Рис. 5. Землетрясения с M ≥ 3 у тропика Рака в период 2000–2019 гг. (осреднение по 69029 событиям)

Источник: расчетподанным International Seismological Center.

Кубическое ядро оставляет четкие отпечатки в мантии, видимые на земной поверхности по вулканическим извержениям (Рис. 6)

Рис. 6. Повышенная частота вулканических извержений у тропика Рака в период 1900–2019 гг. (осреднение по 48 событиям)

Источник: расчет по данным Global Volcanism Program. Smithsonian Institution.

По ряду признаков, три ребра железного куба в Северном полушарии при его формировании находились на меридианах 30° в.д., 150° в.д. и 90° з.д. Первое из них наиболее четко выражено в рельефе и строении земной коры. Оно отвечает Нильско-Лапландскому линеаменту, природа которого указывает на определенный консерватизм процессов в решетке, созданной кристаллической матрицей. Это касается не только литосферы. Вертикальная миграция химических элементов по тектоническим разломам способствует увеличению биологической продуктивности в океане (Рис. 7).

Рис. 7. Вспышка цветения водорослей в Баренцевом море вдоль подводной части Нильско-Лапландского линеамента, вызванная, очевидно, поступлением глубинных флюидов при серии землетрясений магнитудой до 3,5 в июле 2003 г

Источник: Earth Observatory, NASA.

Импульсная дегазация глубинного водорода по каналам линеамента вызывает разрушение озона в атмосфере, сопровождающегося благодаря образованию тепла и влаги резким повышением температуры приземного слоя воздуха и обильными осадками (Рис. 8).

Рис. 8. Снижение общего содержания озона в атмосфере (единицы Добсона), прогрев приземного слоя воздуха и выпадение дождя (момент показан стрелкой) после трех землетрясений с М 2,0-2,2 на Кольском полуострове 8 сентября 2018 г., станция Мурманск (68,97° с.ш., 33,07° в.д.)

Источник: поданным International Seismological Center, World Weather и SBUV Merged Ozone Data Set, Goddard Space Flight Center.

В Южном полушарии эндогенная активность вдоль проекции ребер центрального куба еще более высока, но пространственно ее пик несколько смещен в сторону экватора в результате процессов расширения недр (Рис. 9).

Рис. 9. Вулканические извержения у тропика Козерога в период 1900-2019 гг. (осреднение по 182 событиям)

Источник: расчетподанным Global Volcanism Program. SmithsonianInstitution.

Одним из самых ярких геоморфологических проявлений структуры внутреннего ядра служит Большой Барьерный риф, который начинается у тропика Козерога и протягивается на 2500 км в северо-западном направлении, указывая на расширение Земли (Рис. 10).

Рис. 10. Большой барьерный риф

Источник: GoogleEarth.

Показательно, что устья крупнейших рек мира — Нила (30° в.д.), Ганга (90° в.д.) и Миссисипи (около 90° з.д.) расположены на меридианах, кратных 60°, причем дельты Ганга и Миссисипи антиподальны. Вместе с тем Ганг впадает в океан у тропика Рака.

Симметрия куба многократно отражается во внешних оболочках планеты. Главное — кристаллическое ядро определяет меридиональную ориентацию материков.

Двадцать граней планеты

Структура типа икосаэдра с двадцатью треугольными гранями довольно редко встречается в неживой природе. У порога живой природы ею обладают коронавирусы.

Разработка идеи использования икосаэдра и додекаэдра в объяснении фигуры Земли встречает весьма серьезное препятствие: железо, образующее ядро планеты, кристаллизуется в кубической сингонии. Однако результаты новейших исследований вселяют надежду на его преодоление, если действуют закономерности подобия на разных уровнях организации материи. Имеются в виду следующие установленные факты. Первый — определенное количество атомов железа (например, 147 или 309) способно создавать устойчивые икосаэдры. Второе — наночастицы железа обладают структурой додекаэдра. Третий — есть квазикристаллы космического происхождения, это уникальный железосодержащий икосаэдрит (Al 63 Cu 24 Fe 13 ), найденный в горах Чукотки.

Видимые следы икосаэдра в оболочках Земли говорят о вертикальном положении гигантского кристалла (Рис. 11).

Рис. 11. Проекция икосаэдра на земную поверхность

С физико-географической точки зрения особенно важен выход вершин икосаэдра на широтах около 30°. Как и следовало ожидать, он сопряжен с деформациями земной коры в Северном полушарии, вызванными перемещением растущего ядра в сторону Арктики (Рис. 12).

Рис. 12. Вулканические извержения у широтной проекции северных ребер икосаэдра в 1900-2019 гг. (осреднение по 262 событиям)

Источник: расчет по данным GlobalVolcanismProgram. SmithsonianInstitution.

В Южном полушарии, напротив, мы встречаем отрицательную аномалию эндогенной активности (Рис. 13).

Рис. 13. Частота землетрясений с М ≥ 3 у широтной проекции южных ребер икосаэдра в 2000-2020 гг. (осреднение по 103416 событиям)

Источник: расчетподанным International Seismological Center.

Проекция северных вершин икосаэдра в рельефе заметна по морским берегам широтного направления (Рис. 14).

Рис. 14. Большая протяженность морских берегов у проекции ребер икосаэдра в Северном полушарии

Источник: расчетподанным The Shuttle Radar Topography Mission.

В Южном полушарии наблюдается обратная картина (Рис. 15).

Рис. 15. Морские берега в Южном полушарии

Источник: Ibid.

Меридиональная проекция одного из ребер ядерного икосаэдра, как и куба, тяготеет к 30° в.д., соседняя — к 102° в.д. Основанием для такого заключения служит расположение азиатской вершины многогранника в точности на границе континентальной и тихоокеанской частей трехосного эллипсоида (которая отмечена самой большой на Земле протяженностью суши — от полуострова Таймыр до Индокитая, а также аномалиями эндогенной активности). В африканской вершине находится дельта Нила (Рис. 16).

Рис. 16. Проекция северной вершины икосаэдра в Африке (30 с.ш.,30 в.д.)

Источник: GoogleEarth.

Можно предполагать, что консервативная (при относительном вращении ядра) проекция вершины икосаэдра у тихоокеанского побережья Северной Америки также должна иметь признаки повышенного энерговыделения. Они налицо (Рис. 17 и 18).

Рис. 17. Проекция вершины икосаэдра с координатами 30° с.ш., 114° з.д. в районе Калифорнийского полуострова

Источник: Ibid.

Рис. 18. Сосредоточение эпицентров землетрясений с М ≥ 3 (2000-2019 гг.) в районе Калифорнийского полуострова у точки с координатами 30° с.ш., 114° з.д

Источник: InternationalSeismologicalCenter.

Таким образом, есть многочисленные доказательства существования в недрах планеты кристаллической или квазикристаллической структуры икосаэдра.

Глобальный додекаэдр

Широтные ребра внутреннего додекаэдра проецируются на земную поверхность к северу и к югу от полярных кругов и тропиков (Рис. 19), точнее на 71−72 град. и 19−20 град.

Рис. 19. Додекаэдр в земном шаре

Если представления об отражении свойств додекаэдра в природе Земле соответствуют реальности, к параллелям 71 и 72° с.ш., должна быть приурочена крупная сейсмическая аномалия. Это подтверждается фактами (Рис. 20).

Рис. 20. Землетрясения с М ≥ 3 у проекции северных ребер додекаэдра в 2000–2019 гг. (осреднение по 3384 событиям)

Источник: расчетподанным International Seismological Center.

Не случайно, в Арктике между 65.7° с.ш. и полюсом существует только один действующих вулкан Беренберг на острове Ян Майен, и он расположен именно у проекции додекаэдра на 71,1° с.ш.

Вулкан Беренберг на остове Ян Майен

У тропика Рака, около 19,5° с.ш. на земную поверхность проецируются вершины южных пятиугольников додекаэдра. Пространство между 19 и 20° уникально в отношении эндогенной активности. Здесь локализован абсолютный максимум известных вулканических извержений в голоцене. В последние 120 лет особенно активны были Килауэ (50 извержений), Колима (17 извержений), Мауна-Лоа (14 извержений) и Попокатепетль (10 извержений). По числу эруптивных событий широта 19−20° в пять раз превышает средний показатель по планете (Рис. 21).

Рис. 21. Вулканическая аномалия на проекции вершин додекаэдра

Источник: Ibid.

Для полноты картины следует добавить, что крупнейший на Земле вулкан (по высоте от подножья до вершины) Мауна-Лоа сформировался именно в рассматриваемой зоне. В связи с указанными обстоятельствами возникает проблема адекватной оценки происхождения фиксируемого на нём тренда повышения концентрации углекислоты в атмосфере. Заметим, что материалы наблюдений в дни извержений и землетрясений исключены из базы данных обсерватории Мауна-Лоа.

Широты 19−20 град. отличаются высокой сейсмичностью (Рис. 22).

Рис. 22. Частота землетрясений с М ≥ 3 у проекций вершин южных пятиугольников додекаэдра (осреднение по 62024 событиям)

Источник: расчетподанным International Seismological Center.

Уникальны на выходе вершин додекаэдра к земной поверхности у 19−20° с.ш. не только относительные высоты рельефа, но и глубины (Рис. 23).

Рис. 23. Доля акваторий с глубинами ≥ 6500 м ( в %% от общей площади)

Источник: расчетподанным The Shuttle Radar Topography Mission.

Параллели 19° и 20° с.ш. проходят через Марианскую впадину. Таким образом, проекция вершин додекаэдра отмечена наибольшей на Земле гипсометрической амплитудой, достигающей 20 км. Закономерно, что в Южном полушарии есть географический аналог Марианской впадины — вторая на планете по глубине впадина Тонга, простирающаяся от 19° ю.ш.

Физические условия на широтах 19−20 град., очевидно, благоприятны для движения тропических циклонов (Рис. 24).

Рис. 24. Преобладающие пути ураганов Северной Атлантики в сентябре

Источник: National Oceanic and Atmospheric Administration.

Иного объяснения причин указанных выше отклонений, кроме влияния вершин и граней додекаэдра, не найдено.

Эффект взаимодействия

Внутренние многогранники, как мы убедились, наделены энергией, которая деформируют земную кору и другие оболочки. Возникают ли какие-то новые эффекты при взаимодействии их силовых полей? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим зону контакта икосаэдра и додекаэдра (Рис. 25).

Рис. 25. Модель двойного кристалла, додекаэдр внутри икосаэдра

Середина между проекциями вершин икосаэдра и додекаэдра в Северном полушарии протягивается вдоль 51°, по «золотому» сечению планеты (Cos 51° = 0,618). На этой широте благодаря резонансу происходит высокое и сосредоточенное энерговыделение (Рис. 26 и 27).

Рис. 26. Землетрясения с М ≥ 5 у широты 51° в период 2000-2019 гг. (осреднение по 6477 событиям)

Источник: расчетподанным International Seismological Center.

Рис. 27. Распределение вулканических извержений у широты 51° в период 1900-2019 гг. (осреднение по 197 событиям)

Источник: расчетподаннымGlobal Volcanism Program. SmithsonianInstitution.

Феномен «золотого» сечения четко выражен в рельефе (Рис. 28).

Рис. 28. Увеличение площади суши в зоне контакта проекций икосаэдра и додекаэдра на земную поверхность у 51° с.ш

Источник: расчетподанным The Shuttle Radar Topography Mission.

В тропосфере широты 51−52 град. выделяются глубоким Алеутским минимумом. Над ним в стратосфере при водородной дегазации вулканов располагается отрицательная аномалия содержания озона (Рис. 29).

Рис. 29. Отрицательная аномалия общего содержания озона в районе Алеутских островов

Источник: Environment Canada.

Взаимодействие икосаэдра и додекаэдра ядра планеты надо признать важнейшим системообразующим процессом.

Инструментальная роль дальнего порядка

Практическую значимость золотого сечения люди поняли давно, о чем свидетельствует угол граней пирамиды Хеопса, воспроизводящий универсальную константу с отклонением не более 25 минут. Очевидно, в доисторические времена было известно о подчинении правилу золотого сечения и природной среды.

Уровень знаний наших далеких предков символизирует обсерватория Стоунхедж. Место для возведения этого циклопического комплекса было тщательно продумано. Его широта, равная 51°11', всего на 15 минут отличается от угла золотого сечения. Как показывают астрономические расчеты, на Земле существуют только две параллели, на которых можно наблюдать полную Луну в зените, это 38°33' и 51°11'. Первая из них была использована более 6000 лет назад для сооружения мегалитической Эворы на Иберийском полуострове. Параллель золотого сечения на острове Великобритания занимали не только Стоунхедж, но также Эйвбери (51°26'), Роллрайт Стоунз (51°59'), Стантон Дрю (51°22') и ряд других неолитических обсерваторий. Их географические аналоги обнаружены на континенте. Поразительно мастерство тех, кто около 7000 лет назад принял решение о создании Гозекского круга (территория Саксонии) на широте видимости полной Луны в зените с точностью до минуты. Таким образом, положение обсерваторий Стуонхеджа и Гозека, находящихся на расстоянии более 1400 км друг от друга, отличается по широте всего на 1,1 км.

Гозекский круг — одно из древнейших неолитических сооружений, обнаруженное на территории Германии в 1991 году

По другую сторону Атлантического океана, в Канаде известны геоглифы «врачебные колеса», расположенные у 51° с.ш.

Экстремальный характер пограничной зоны у 51 и 52 град. должен учитываться при проектировании сложных инженерных систем. На Европейской территории России она характеризуется повышенной сейсмичностью (Рис. 30) и мощной водородной дегазацией (Рис. 31).

Рис. 30. Землетрясения с М ≥ 2 на территории Восточной Европы (30-57° в.д.) в 2000-2019 гг

Источник: расчетподанным International Seismological Center.

Рис. 31. Многочисленные выходы каналов глубинной дегазации на широте золотого сечения (Воронежская обл.). Выделение водорода ведет к формированию округлых аномалий, где черноземная почва деградирует и гибнет растительность

Источник: GoogleEarth.

Между тем именно в этом узком пространстве работает Нововоронежская АЭС (51º 17') и прекратила работу из-за аварии Чернобыльская АЭС (51º 23').

Мысль о проявлении во внешних оболочках кристаллических свойств внутреннего ядра помогает решить проблему причин современных изменений окружающей среды. Прежде всего, она ориентирует на поиск возможных источников дополнительной энергии. При этом выясняется, что в последние десятилетия активизировались природные процессы во всех оболочках Земли. В литосфере наблюдается увеличение частоты сильных землетрясений и рост количества вулканических извержений, в частности, сказанное касается пограничной зоны икосаэдра и додекаэдра (Рис. 32).

Рис. 32. Динамика вулканических извержений на 50-53° с.ш. (осреднение по 133 событиям)

Источник: расчетподанным Global Volcanism Program. SmithsonianInstitution.

Можно думать, что движение внутреннего ядра к Северному полюсу, фиксируемое по множеству геофизических индикаторов, благодаря глубинной дегазации проявляется также в атмосфере. Гипотезу легко проверить путем географического сравнения трендов приземной температуры воздуха. Подтверждением её будет служить аномальное потепление на высоких широтах, если таковое обнаружится. Рассмотрим события в сегменте Северного полушария, где на широтах около 51−52 град. сосредоточены действующие вулканы и зафиксирована возрастающая дегазация недр. Это долготы полуострова Камчатки и Алеутских островов. Как мы видим, в Арктике действительно происходит потепление опережающими темпами за счет источников эндогенной энергии (Рис. 33).

Рис. 33. Тренд средней годовой температуры приземного слоя воздуха за период 1990-2019 гг. в зависимости от широты (сегмент с долготами от 155º в.д. до 155º з.д.)

Источник: расчет по данным Physical Sciences Laboratory.

Судя по представленным материалам, прогнозы и оценки рисков развития стихийных явлений целесообразно выполнять в первую очередь для территорий и акваторий в пределах проекций кристаллического ядра Земли.

Эффективность любого предлагаемого подхода при изучении планеты доказывается не только точными объяснениями природных процессов, но и демонстрацией средств предвидения мест размещения естественных ресурсов на основе неизвестных ранее закономерностей. С этой точки зрения представляет интерес оценка возможностей модели многогранника. Базовая структура при кристаллизации железного ядра Земли — куб. Главная форма его воздействия на внешние оболочки — водородная дегазация, которая особенно активно протекает в Северном полушарии благодаря дрейфу в арктическом направлении. Значит, параллели у тропика Рака, где проецируются ребра, должны резко отличаться по массе скоплений нефти и газа. Сведения о разведанных гигантских месторождениях нефти с начальными извлекаемыми запасами более 1 млрд баррелей рисуют картину идеального соответствия концепции реальности (Рис. 34). Именно здесь находится самое большое в мире месторождение Гхавар (Саудовская Аравия) с запасами порядка 100 млрд баррелей. Показательно, что к югу от проекции куба на широтах от 24°, до 21° запасы нефти снижаются в 10 раз, а к северу, на широтах 26 и 27° — в 50 и 5 раз соответственно.

Рис. 34. Распределение запасов гигантских месторождений нефти у проекции куба в Северном полушарии

Источник: расчет по данным авторской информационной базы и The Petroleum Dataset Codebook.

Ещё больше нефти скопилось у проекции ребер икосаэдра (Рис. 35). По широте 30° насчитывается 11 гигантских месторождений, в том числе крупнейшие в мире — Гахсаран (66 млрд баррелей), Эсфандиар (30 млрд баррелей), Агхаджари (28 млрд баррелей), Марун (22 млрд баррелей), Румайла (18 млрд баррелей) и др. На континентах Евразии и Северной Америки удаление от широты проекции всего на 200−300 км означает сокращение запасов в десятки и сотни раз.

Рис. 35. Распределение запасов гигантских месторождений нефти у широты 30° в Северном полушарии

Источник: Ibid.

Простой географический анализ убеждает нас в том, что нефть имеет неорганическое происхождение, будучи связана с подъемом флюидов по тектоническим разломам.

Модель, показавшая свою адекватность в эпоху неолита, может обеспечить получение полезных результатов и во время научно-технической революции.

Заключение

Владимир Иванович Вернадский придавал особенно важное значение поиску порядка в природе, выявлению «правильностей». В последние десятилетия эта установка, созвучная идеям Пьера Кюри о симметрии, по объективным и субъективным причинам в значительной мере утратила актуальность в науках о Земле. В результате возникла тенденция развития типа исследований, преследующих цель сбора информации для подтверждения достаточно произвольных предположений, а не поиска истины. Это ведёт к дальнейшему отчуждению смежных областей знания. Однако вопреки узким социальным заказам сохраняется интерес к фундаментальным вопросам мироустройства, без решения которых трудно рассчитывать на понимание сути перемен, совершающихся вокруг нас ускоренными темпами.

Обобщение фактов ведет к пониманию того, что Земля, подчиняясь общим законом природы, растет благодаря кристаллизации ядра, и этот процесс находит многообразные проявления во внешних оболочках. Объединяет их наблюдаемый рост энергии, не поддающийся объяснению, если исходить из сложившихся априорных представлений.