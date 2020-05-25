Пекин, 25 мая 2020, 17:34 — REGNUM Погружение пилотируемого батискафа на десять километров в Марианскую впадину планирует Китайская государственная судостроительная корпорация, сообщает 25 мая Синьхуа.
Погружение планируется во втором полугодии 2020 г. Ему будут предшествовать испытания батискафа в открытом море, а ещё ранее — в специальном водоёме (на малых глубинах).
Комментируя это событие, главный конструктор аппарата Е Цун сказал:
Напомним, до сих пор Китай уже запускал батискафы в научных целях: «Шэньхай юнши» и «Цзяолун».
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