Москва, , 08:02 — REGNUM Температура воздуха в столице РФ ожидается в диапазоне от +16°C до +18°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр страны.

По данным метеорологов, в столице ожидается облачная погода. Местами вероятно выпадение осадков.

Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст. Направление ветра южное. Скорость ветра 5−10 м/с.

Как сообщало 25 мая ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о росте среднегодовой температуры на европейской части страны в последние десятилетия.