Чжэнчжоу, Китай, , 03:10 — REGNUM Бронзовый горшок возрастом 2000 лет, недавно раскопанный в центральной китайской провинции Хэнань, содержал более 3000 мл неизвестной жидкости, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Археологи обнаружили горшок на изогнутой ручке в форме лебединой шеи в одной из гробниц в городе Саньмэнься. Кроме того, среди найденных вещей были бронзовый шлем, бронзовый таз и мечи, сделанные из железа и нефрита.

Неизвестная жидкость в горшке была мутной желтовато-коричневого цвета. Образец жидкости был направлен в Пекине для дальнейших тестов. По предварительным данным, основанным на форме гробницы, она была построена на стыке династии Цинь (221 — 207 до н.э.) и династии Хань (202 до н.э. — 220 н.э.). Ее владельцем мог быть чиновник низкого ранга или звания.

Бронзовый горшок был раскопан в древней гробнице, когда археологи изучали местность во время осуществления проекта реновации трущоб, сообщил заместитель главы Института культурных реликвий и археологии Саньмэнься Чжу Сяодун.