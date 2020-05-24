Москва, , 06:53 — REGNUM Температура воздуха в столице РФ ожидается в диапазоне от +10°C до +12°C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр страны.

По данным метеорологов, в столице ожидается облачная погода. Ожидается выпадение осадков.

Атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст. Направление ветра северное. Скорость ветра 3−8 м/с.

Как сообщало 24 мая ИА REGNUM, на всей территории столичного региона в июне и июле прогнозируется аномально высокая температура воздуха.

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