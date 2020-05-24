Москва, , 06:44 — REGNUM Развитие эпидемии коронавируса в России прекратится, когда 95% граждан выработают к нему иммунитет, а достигнуть этого можно только при помощи вакцинации. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, передает «Парламентская газета».

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — сказал Брико.

Уточняется, что в случае с вирусом, передающимся воздушно-капельным путём, единственный способ остановить эпидемию — вакцинация. При этом отмечается, что не следует ожидать, что иммунитет к коронавирусу возникнет естественным путём.

Как сообщало 19 мая ИА REGNUM, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия, закончится в России, когда число активных случаев будет равно нулю.

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