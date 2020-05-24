Москва, , 05:46 — REGNUM В РФ только в столичном регионе преодолели пик распространения коронавируса. Об этом рассказал кандидат экономических наук, сотрудник Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА Новости

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье», — сказал эксперт.

Уточняется, что остальные регионы страны либо в данный момент находятся на пике эпидемии, либо достигнут пика в течении 1−2 недель. По данным эксперта, в Северо-Западном федеральном округе будет долгое плато.

Как сообщало 23 мая ИА REGNUM, массовое тестирование жителей Москвы на наличие антител против смертельного вируса выявило иммунитет к болезни у 12,5% протестированных жителей столицы.

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